Programmi TV di stasera | martedì 24 dicembre 2019 Per il dodicesimo anno consecutivo

(Di martedì 24 dicembre 2019) Una Poltrona per Due - Dan Aykryod e Eddie Murphy Rai1, ore 21.20: Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco Dalla Basilica di San Pietro va in onda la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco. a cura del Tg1, Rai Vaticano e in collegamento con Vatican Media. La telecronaca è di Ignazio Ingrao, la regia di Manuela Leombruni. Rai2, ore 21.20: Alla Ricerca di Dory Film del 2016, di Andrew Stanton, Angus MacLane. Trama: Dory vive felicemente sulla barriera corallina insieme a Nemo e Marlin. Improvvisamente, le torna in mente di avere una famiglia che forse la sta cercando e parte con i suoi amici per ritrovarla. Rai3, ore 21.20: Festival del Circo di Montecarlo Sono 220 gli artisti, originari di 18 paesi diversi, presenti nella 43ma edizione del Festival del Circo di Montecarlo. La Principessa Stephanie, presidente della Manifestazione e della Giuria tecnica, sorprende ...

