Processo escort | il maggiordomo di Berlusconi racconta le feste in villa

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) Alfredo Pezzotti,di Silvio, è il primo testimone citato dall’accusa nelin cuiè imputato per induzione a mentire. L’ex cavaliere avrebbe pagato Gianpaolo Tarantini per mentire nel corso delle indagini sullee le serate a casa. La dichiarazione di Pezzotti “Il presidente non ha mai avuto bisogno di pagare qualcuno per fare del sesso“, questa è solo una delle dichiarazioni di Pezzotti di ieri. Ilhato di essere “alle dipendenze della famigliadal 1991 come assistente alla persona, come, a Palazzo Grazioli“. Per questo alcune di quellele ha viste, ma non solo: era lui ad organizzare le cene che avvenivano tra il 2008 e il 2009, quelle a cui si presentava anche Gianpaolo Tarantini accompagnato da “alcuni amici e signorine“. Pezzotti però ci tiene a chiarire che le ...

RassegnaZampa : #Berlusconi, il suo maggiordomo al processo escort: «Non ha mai pagato per fare sesso» - baritoday : Processo escort, il maggiordomo di Berlusconi: 'L'ex premier non ha mai avuto bisogno di pagare per fare sesso'… - domusperusia : RT @Soppressatira: Berlusconi, il suo maggiordomo al processo escort: «Non ha mai pagato per fare sesso». Così come non ha mai pagato il ma… -