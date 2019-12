Principe Filippo | il marito della regina Elisabetta è stato dimesso dall’ospedale

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ildall’ospedale. Il 98enne duca di Edimbugo,, eraricoverato il 20 dicembre scorso in via “precauzionale” a causa di “condizioni pre-esistenti“. Dopo quattro notti di degenza e giorni di “osservazione e trattamento” al King Edward VII di Londra, ilconsorte è tornato a casa, giusto in tempo per festeggiare il Natale in famiglia. Non c’è quindi al momento preoccupazione tra i sudditi di sua Maestà per le sue condizioni di salute. L'articolo, ildall’ospedale proviene da Il Fatto Quotidiano.

