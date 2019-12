Prezzo benzina | diesel e gpl a Natale 2019 | valore e quotazione

(Di martedì 24 dicembre 2019)e gpl aI prezzi diGPL, metano si stanno muovendo, ma purtroppo verso il rialzo rispetto alle scorse settimane. Ha cominciato ENI nel consigliare ai propri distributori un rialzo di un centesimo la scorsa settimana. Più di recente, nonostante la stabilità dei prezzi dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo, hanno proceduto ad aumenti anche Api e Tamoil. Ma vediamo i prezzi più recenti dei carburanti. In media lacosta 1,588 euro al litro in modalità self service, 1, 723 da serviti. Il1,48 euro al litro nei distributori self service, e 1,618 in quelli in cui ci si fa servire. Partiamo però dai primi. Laoscilla tra un massimo di 1,605 euro al litro presso Eni a un minimo di 1,583 presso Tamoil, mentre si scende a 1,566 ai distributori no logo Ilva da 1,492 euro ...

