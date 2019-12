Previsioni Meteo Umbria | Natale con il sole

(Di martedì 24 dicembre 2019)con ilin: secondo leelaborate dal Centro funzionale della Protezione civile regionale il 25 dicembre il cielo si presenterà poco nuvoloso al mattino per locali addensamenti, ma poi nel corso della giornata prevarrà il sereno. La tendenza si estenderà anche a Santo Stefano. Le temperature minime saranno in calo, sui fondovalle e nelle pianure sono attese gelate.L'articolocon ilWeb.

Leggi la notizia su meteoweb.eu

3BMeteo : Previsioni #meteo per questa Vigilia e Natale su @radiokisskiss - Agenzia_Ansa : #Meteo le previsioni del tempo per oggi #ANSA - meteo_sitges : Previsioni meteo Video per mercoledì, 25 dicembre #feedly -