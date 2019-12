Previsioni Meteo | i DETTAGLI sull’ondata di GELO di fine anno | Sabato 28 e Domenica 29

(Di martedì 24 dicembre 2019)– Il 2019 si concluderà sull’Italia con un’ondata di freddo intenso e neve a bassa quota che colpirà le Regioni del Sud nell’ultimo weekend del mese, tra28 e29 Dicembre. L’aria fredda arriverà sull’Italia da Nord/Est, tramite i Balcani, lungo il bordo orientale di un grosso Anticiclone posizionato sull’Europa occidentale: nella giornata di29, mentre al Sud nevicherà fino a quote molto basse, avremo infatti sole e caldo anomalo su gran parte del continente con temperature massime a ridosso dei +20°C in Francia, sulle isole Britanniche, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Danimarca e persino nel Sud della Svezia. Anche l’Italia sarà divisa in due: l’irruzione fredda colpirà soltanto il Sud, mentre al Nord splenderà un tiepido sole e farà decisamente caldo con temperature di gran lunga ...

