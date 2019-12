Previsioni meteo 25 dicembre | Natale senza inverno | sole e caldo anomalo

(Di martedì 24 dicembre 2019) Leper mercoledì 25, giorno di, indicano dunque tempoggiato quasi ovunque sull'Italia da nord a sud a parte qualche nuvola passeggera al mattino su Liguria, Sicilia Settentrionale e Calabria Meridionale. Da segnalare invece ile le temperature ben oltre la media del periodo.

Leggi la notizia su fanpage

3BMeteo : Previsioni #meteo per questa Vigilia e Natale su @radiokisskiss - Agenzia_Ansa : #Meteo le previsioni del tempo per oggi #ANSA - lucaglia : Meteo Cagliari previsioni per martedì 24 dicembre: nubi sparse, temperatura da 9°C a 17°C -