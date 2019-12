Prescrizione | nottetempo Italia Viva vota con la destra un ordine del giorno di Forza

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il voto non ha avuto alcun effetto: la maggioranza è riuscita a resistere all’agguato del centro. Ma è l’ennesimo avvertimento di, elemento fuori sincro su molti temi del governo Conte 2. La giustizia è tra questi. Così i renziani– dopo aver partecipato a tutti i vertici di governo sul tema, compreso l’ultimo – si sono sentiti liberi dire undeldel deputato diEnrico Costa per bloccare la riforma dellache sarà in vigore dal primo gennaio. Il parere del governo era contrario, ma il gruppo deiisti hato comunque con il centro. E’ andata male ai sostenitori del testo, però: i contrari sono stati 289, i favorevoli 204, con due astenuti. Allazione peraltro hanno partecipato nove ministri e 11 sottosegretari. Al voto si è arrivati dopo una lunghissima ...

