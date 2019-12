Premier League | allenatori contro il razzismo Ancelotti ricorda Koulibaly – VIDEO

(Di martedì 24 dicembre 2019) Inglihanno parlato delnel mondo del calcio, tema ancora attuale –Il tema delnel mondo del calcio è sempre, purtroppo attuale. Glidella, in conferenza stampa, hanno parlato deldopo gli insulti rivolti a Rudiger del Chelsea. Ha parlato del tema delanche Carlo. L’ex tecnico del Napoli, ora sulla panchina dell’Everton, hato il caso, oggetto di cori discriminatoril’Inter a San Siro nella scorsa stagione. Leggi su Calcionews24.com

Leggi la notizia su calcionews24

ADeLaurentiis : Caro Carlo, ti seguiremo con grande affetto nella tua nuova avventura in Premier League. In bocca al lupo! Aurelio #ADL - passionepremier : Fulham Corner: Josh Onomah trascina i suoi alla vittoria - GenovaOn : Il Liverpool lancia un appello alla Premier League per indossare un badge speciale per la vittoria della Coppa del… -