Porsche - Ultimi collaudi per la 992 GTS

(Di martedì 24 dicembre 2019) Laè nuovamente impegnata al Nürburgring in test che coinvolgono un esemplare della 992, la 911 attualmente in commercio. La vettura con carrozzeria cabriolet è praticamente priva di camuffature e dovrebbe anticipare l'ormai imminente arrivo della versione Carrera GTS.I dettagli specifici. Gli elementi per distinguere questa vettura dalle Carrera e Carrera S già disponibili sono essenzialmente tre: i cerchi di lega monodado, le prese d'aria frontali con un solo elemento orizzontale sotto alle luci diurne e le piccole appendici aerodinamiche ai lati degli scarichi di colore nero, proposte sulle altre 992 nel pacchetto Sport Design in tinta con la carrozzeria.Oltre i 450 CV della Carrera S. La sigla GTS ha contraddistinto già in passato allestimenti speciali della 997 e della 991. Nel caso di quest'ultima, il motore 3.0 boxer biturbo era passato da 420 a 450 CV: è probabile, ...

