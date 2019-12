Ponte Morandi | l’annuncio del sindaco di Genova | «Prime auto circoleranno già a maggio»

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ildiha assicurato che asi potrà vedere la primacircolare sul nuovo: «Tutti i lavori edilizi, non quelli di acciaio ma le pile, saranno terminati entro la fine di gennaio. Questo consentirà di vedere a metà marzo ilcompleto con tutte le infrastrutture in acciaio montate. A metà, pensiamo, potrà passare la prima macchina», ha detto Marco Bucci durante un sopralluogo al cantiere per la costruzione del nuovo viadotto sul fiume Polvecera. Con lui, presente anche il governatore Giovanni Toti: «Il cantiere delva avanti tutti i giorni e lo vedete crescere, anche se, ovviamente, il maltempo ha pesato sulla Liguria e sulle lavorazioni in cantiere. Io resto ottimista sul fatto che, settimana più o settimana meno, dobbiamo chiudere questo cantiere prima dell’estate», ha detto Toti, commissario delegato all’emergenza. ...

