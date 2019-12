Ponte Morandi | il sindaco di Genova | “Le prime auto lo percorreranno alla fine di maggio”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il primo cittadino diMarco Bucci ha assicurato che l'inaugurazione del nuovoavverràdi maggio 2020: "Prevediamo che ilsia tutto visibile verso la metà di marzo, poi bisognerà lavorare sopra per mettere a posto le altre cose, dall’asfalto al cemento, però ilsarà tutto visibile verso la metà di marzo".

Leggi la notizia su fanpage

NicolaMorra63 : I cittadini chiedono che lo #Stato intervenga per quanto successo a #Genova per il crollo del ponte #Morandi. - matteorenzi : Se qualcuno vuole revocare la concessione ad Autostrade per la vicenda del ponte Morandi si presenti in Parlamento… - sergimagugliani : RT @indignati: Ponte #Morandi, 3 arresti e 6 sospensioni: 'Falsi report sulle condizioni dei viadotti di #Aspi' #FuoriBenettonDaAutostrade… -