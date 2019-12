Ponte Morandi | i residenti mostrano il cantiere | “Lavori per il nuovo viadotto avanti

(Di martedì 24 dicembre 2019) Non è tanto il ritardo rispetto alle prime dichiarazioni del sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, che fissavano ottimisticamente per la fine del 2019 il termine dei lavori, a preoccupare idei palazzi ai margini dell’area del maxi-per la ricostruzione di. “Il ritardo lo davamo per scontato, chiunque a Genova è abituato a fare lo scarto tra la propaganda elettorale continua e la realtà, e nessuno si stupisce dell’ottimismo del sindaco – spiega Giorgio Sacchi per il Comitato abitanti ai confini della zona rossa – quello che temiamo è che arrivati a maggio, dopo le cerimonie di rito per la fine dei lavori, si dimentichino di noi”.Dal tetto del suo palazzo, sostanzialmente all’interno dell’area di, Sacchi mostra l’area dove dovrebbe sorgere il ‘Parco del’ di Stefano Boeri. “Una perla dell’urbanistica e ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

NicolaMorra63 : I cittadini chiedono che lo #Stato intervenga per quanto successo a #Genova per il crollo del ponte #Morandi. - matteorenzi : Se qualcuno vuole revocare la concessione ad Autostrade per la vicenda del ponte Morandi si presenti in Parlamento… - luiginotedesco : RT @carlakak: Sono vicina ai parenti delle 43 vittime del Ponte Morandi oltraggiate alle porte del Natale da quel fetido essere di M.Renzi… -