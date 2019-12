Ponte Morandi | Bucci annuncia | “Prima auto sul nuovo viadotto a metà-fine maggio” Toti

(Di martedì 24 dicembre 2019) “Tutti i lavori edilizi, non quelli di acciaio ma le pile, saranno terminati entro ladi gennaio. Questo consentirà di vedere amarzo ilcompleto con tutte le infrastrutture in acciaio montate. Amaggio, pensiamo, potrà passare la prima macchina“. Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la costruzione delsul Polcevera, Marco, durante un sopralluogo al cantiere col presidente della Regione Liguria, Giovanni. Proprio oggi il comitato dei familiari delle vittime si è schierato con la parte di governo che intende revocare la concessione adstrade per l’Italia. L'articolo: “Primasulmaggio”.: “Chi rema contro fa dispetto all’Italia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

