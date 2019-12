Piana del Sele | Busillo Destra Sele | “Nessun ettaro allagato nonostante il maltempo”

Stefano De Martino : "Sanremo? Ora - neanche per tutto l'oro del mondo : lì se sbagli sei morto - se fai bene hai la strada s Piana ta" : Stefano De Martino , protagonista di una lunga intervista a 'Il Fatto Quotidiano', ha tracciato un piccolo bilancio della sua stagione televisiva. Il giovane conduttore napoletano ha confessato di aver sofferto d'ansia prima del debutto alla guida di 'Stasera tutto è possibile', un programma che ha ridato nuova linfa alla serata del lunedì di Rai2:prosegui la lettura Stefano De Martino : "Sanremo? Ora, neanche per tutto l'oro del mondo : lì se ...

Il Grande Viaggio : 60anni di Piana del Sele in un libro fotografico : Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Tutto pronto negli spazi della biblioteca ‘Antonio Pastore’ della sede di rappresentanza della Camera di Commercio di Salerno – via Roma n.29 – dove alle 16.30 di oggi, venerdì 6 dicembre, sarà presentato il libro fotografico di Riccardo Farina ‘Il Grande Viaggio ’ – Storia e natura della Piana di Paestum. Così Maurizio Del Grosso, responsabile della biblioteca ...

GM vs FCA/ Un altro atto di guerra dell'America trum Piana all'Europa : General Motors ha deciso di far causa a Fca. Una mossa che non sembra casuale dopo l'annunciata fusione del Lingotto con Psa

Chiariello : “È il momento più grave della stagione ADL! Senza Champions -60mln - bisognerà vendere per riPianare e non per comprare…” : Il giornalista Umberto Chiariello nel corso del suo editoriale su Canale 21, ha parlato del Napoli e dei risvolti in caso di mancata cessione Nel corso del suo editoriale su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del momento del Napoli e dei risvolti in caso di mancata cessione: “E’ il momento più grave della stagione ADL. Il Napoli è settimo, aspetta di capire cosa faranno le grave, ma rischia dopo 12 gare ...