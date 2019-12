Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks NBA | programma | orario | tv | diretta Cielo

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) Sarà il piatto forte della lunga giornata di Natale NBA, quello che opporrà iai. Entrambe le franchigie arrivano all’appuntamento natalizio con lo stesso numero di partite giocate: 31, sebbene con record differenti. Iguidano la Eastern Conference (e l’intera lega) con 27 vittorie e 4 sconfitte, mentre isono quinti con un bilancio di 21-10. E’ anche la sfida tra due dei potenziali candidati al titolo di MVP della stagione regolare, Joel Embiid, attualmente 21° miglior marcatore e 7° miglior rimbalzista in NBA con 23.1 punti e 12.8 rimbalzi a gara, e Giannis Antetokounmpo, che viaggia da 2° e 6° in queste classifiche con 31 e 12.9 rimbalzi a gara. Dal momento chesono nella stessa conference, questo sarà solo il primo di quattro incontri tra di loro. L’incontro trae ...

