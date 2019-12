Perché si riparla dell' arma che uccise Piersanti Mattarella

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 24 dicembre 2019) Le armi cheroe il giudice Mario Amato sonoo stesso tipo, Colt Cobra calibro 38 Special, ma non c'è alcuna certezza sulla loro identità: non si può dire cioè che il presidentea Regione Sicilia e il giudice antiterrorismo, assassinati rispettivamente a Palermo e a Roma, nell'arco di poco meno di sei mesi, nel 1980, siano stati uccisi con la stessa pistola. Si tratta, allo stato, di un'ipotesi ritenuta "suggestiva", ma sulla quale non possono esserci i necessari riscontri tecnici, gli unici che potrebbero dare una qualche conferma oggettiva o pressoché oggettiva. Lo si apprende in ambienti giudiziari. L'inchiesta nel cui ambito sono state effettuate le verifiche èa Procura di Palermo, che ha riaperto il caso relativo al delitto che vide come vittima il fratello del presidentea Repubblica, Sergio. Una vicenda ...

