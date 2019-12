Perché a risarcire lo Stato per l’occupazione di Casapound potrebbero essere dei

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 24 dicembre 2019) La procura generale presso la Corte dei conti non se la prende con gli occupanti. Anzi, questi ultimi nell’atto di citazione della magistratura contabile non sono proprio citati. Nell’atto di citazione a giudizio per un danno erariale complessivo di 4,5 milioni di euro legato all’occupazione della sede di, l’accusa, invece, è tutta per i funzionari – al Demanio come al ministero dell’Istruzione e della ricerca – che in questi quindici anni nulla hanno fatto per recuperare un immobile nel pieno centro di Roma, in via Napoleone III. Il motivo di questa scelta è spiegato con estrema chiarezza nelle 58 pagine di citazione depositate ieri mattina. La storia, scrive il vice procuratore Massimiliano Minerva, comincia il 17 dicembre del 2003 al momento deldel palazzo che eraceduto in uso dal Demanio al ministero dell’Istruzione nel 1960. Il ...

