“Per formare noi dottori di ricerca lo Stato spende 400mila euro a testa Ma siamo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Immaginate di piantare un albero, di innaffiarlo e curarlo per anni. Dire centinaia di migliaia diaffinché metta radici e porti frutto. E poi, quando arriva il momento di raccogliere i frutti, lo abbattete, o lo piantate nell’orto del vicino che si mangerà tutte le vostre mele. «Il problema più grave è che loper ciascuno di noi – spiega Giovanni Mori del comitato Valorizzazione italiana del PhD (V.I.Ph.D) -. È un sistema che prepara ancora bene, e poi non coglie i frutti». Secondo lo Skills Strategy Diagnostic Report dell’Ocse, nel nostro Paese c’è un bassissimo premio per il capitale umano: significa che agli anni di studio non corrisponde poi un adeguato riconoscimento né sulla carta né in busta paga. In parole povere: oggi non c’è alcun ritorno economico nell’aver conseguito un dottorato. Il V.I.Ph.D è un comitato nato a maggio, a seguito ...

