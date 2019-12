Pendio di Agnano, incendio nel sottosuolo e a una centralina: 100 famiglie senza luce a Natale (Di martedì 24 dicembre 2019) Un incendio nel sottosuolo ha lasciato senza corrente elettrica un centinaio di famiglie: è accaduto in via Tacito, sul cosiddetto Pendio di Agnano, alla periferia occidentale di Napoli. Quando si è cercato di ripristinare la corrente, un incendio ha colpito anche la centralina dell'Enel. Si cerca di ovviare al problema con i gruppi elettrogeni per non lasciare centinaia di persone senza luce a Natale: il guasto, infatti, dovrebbe essere riparato soltanto domani sera.

