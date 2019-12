Pattinaggio artistico | Campionati Nazionali Russi 2019 | feste infuocate a Krasnojarsk

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) Sarà un weekend diinfuocato e davvero imperdibile per tutti gli appassionati di. Si svolgeranno infatti dal 25 al 29 dicembre in quel di, competizione che, vista la caratura dei partecipanti, si appresta a diventare una delle più avvincenti dell’intera stagione. La rassegna infatti sarà di fondamentale importanza per determinare le gerarchie interne e soprattutto le squadre che parteciperanno agli Europei di Graz (Austria) e ai Mondiali di Montreal (Canada). I fari saranno puntati principalmente sulla gara dell’individuale femminile, con le tre giovanissime ragazze di Eteri Tutberidze (che hanno già monopolizzato il podio lo scorso anno) pronte a garantire uno spettacolo straordinario; stiamo naturalmente parlando della detentrice del titolo Anna Shcherbakova, atleta che ha da poco inserito al suo bagaglio ...

