Parigi | il corpo di ballo dell’Opéra danza contro la riforma pensionistica – Il video

(Di martedì 24 dicembre 2019) Le protestene ora sono a passo di. Anche ildidell’Opéra Garnier si è esibito per le strade diper protestareil governo. Orchestra e ballerini hanno interpretato Il Lago dei Cigni di fronte a un pubblico di manifestanti alla Vigilia di Natale. Hannoto all’ingresso dell’Opéra di fronte a una folla numerosissima,lasulle pensioni. Dall’inizio del movimento e delle proteste, 45 spettacoli sono stati sospesi all’Opéra di, con circa 8 milioni di euro di perdite. La mobilitazione in atto, cominciata il 5 dicembre scorso, rappresenta il più grande sciopero del settore pubblico dal 1995: il 5 dicembre di quell’anno la protesta di piazza fece cadere il governo Juppè. Anche in quel caso, la ragione della rabbia e del malumore dei cittadini francesi era una. ...

Leggi la notizia su open.online

