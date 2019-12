Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) È stato l’ultimo, ennesimo episodio di botte a dare a unadi 15il coraggio dire ilviolento, rivelando ai carabinieri le vessazioni che lei e la madre erano costrette a subire daper mano dell’uomo. È successo in Sicilia, in un paese dell’entroterra palermitano: la Procura di Termini Imerese ha avviato le procedure di rito e ora la giovane è in attesa dei primi provvedimenti della magistratura, probabilmente in applicazione della cosiddetta legge codice rosso. “Da moltinon ho un buon rapporto con miocon il quale da luglio non parliamo più – ha raccontato ai carabinieri, come riferisce l’Adnkronos -. Da tremi alza le mani, colpendomi al volto e al collo e nel corpo“. “Duefa circa, mi trovavo in palestra – ha spiegato ricordando un episodio – mentre ero fuori in attesa ...

SilvanoPravato : RT @fattoquotidiano: Palermo, ragazzina di 15 anni denuncia il padre: “Picchia e maltratta me e la mamma, aiutateci” - protoromantica : RT @fattoquotidiano: Palermo, ragazzina di 15 anni denuncia il padre: “Picchia e maltratta me e la mamma, aiutateci” - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Palermo, ragazzina di 15 anni denuncia il padre: “Picchia e maltratta me e la mamma, aiutateci” -