Pagellone Sport italiano 2019 | tanti voti alti | ma anche insufficienze gravi I giudizi

(Di martedì 24 dicembre 2019)Arrampicataiva, voto 7 – Due pass olimpici ed un titolo mondiale: difficile pensare ad un risultato migliore all’inizio di questa stagione. L’Italia sarà presente ai Giochi in questo nuovoche farà il proprio debutto nel programma a Cinque Cerchi e questo è indubbiamente un grandissimo risultato: Ludovico Fossali ha vinto il Mondiale nella specialità speed e poi ha festeggiato il biglietto per il Giappone proprio durante la rassegna iridata, poi è toccato a Laura Rogora attraverso il torneo preolimpico di fine novembre. La 18enne romana, argento agli Europei nel lead, ha ampi margini di miglioramento e potrebbe essere una vera e propria mina vagante ai Giochi, mentre il 22enne emiliano dovrà inevitabilmente migliorare tra lead e boulder per essere competitivo nell’appuntamento più importante del quadriennio. L’obiettivo ...

