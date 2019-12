Padova | scuote troppo forte il figlio di 5 mesi | bimbo in coma | si valuta la morte

(Di martedì 24 dicembre 2019)violentemente ildi 5che non si addormentava, provocandogli gravissime lesioni interne: il bambino è in, ricoverato nel reparto di terapia intensiva di Pediatria a, dove i medici hanno richiesto l’intervento della commissione per lacerebrale. La madre è indagata per lesioni gravissime aggravate. I fatti risalgono allo scorso sabato: la mamma, una donna di 29 anni di origini vicentine, si trovava nella sua casa, a Mestrino, cercando di far addormentare il bambino. Ma il piccolo, cullato per ore, continuava a piangere. A questo punto lo avrebbe scosso, provocandogli danni cerebrali. Quando si è accorta che non respirava più ha chiamato il 118: il piccolo è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate, e da tre giorni si trova in, nella terapia intensiva di Pediatria. I medici hanno richiesto l’intervento della commissione ...

