Padova | bimbo di 5 mesi in fin di vita La madre | L' ho scosso troppo forte

(Di martedì 24 dicembre 2019) È ormai in fin diildi 5ricoverato da sabato scorso nel reparto di terapia intensiva di pediatria dell'ospedale di, al punto che i medici hanno chiesto l'intervento della commissione per dichiarare la morte cerebrale.Ladel, una ragazza vicentina di 29 anni, ha riferito ai sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi di averil piccolo dopo non essere riuscita a farlo dormire per ore. Il, però, ha smesso di respirare ed è stato prontamente trasportato in ospedale.Col passare dei giorni, però, le condizioni delnon sono migliorate e, mentre si attendono le procedure per la morte cerebrale, la 29enne è stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di lesioni gravissime.Sarebbe stata proprio lei a riferire al magistrato incaricato di seguire la vicenda di aver cullato il. Venerdì ...

