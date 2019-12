Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 24 dicembre 2019) Adilche era statoe poiper diversi metridel paese. Furibonda la presidentessa dell’Enpa, che ora chiede giustizia per il responsabile di questa crudeltàe poida un’auto Èilche qualche giorno fa ad(provincia di Nuoro) era statocon una fune e poida un’auto per diversi metriprincipale del paese. A dare la notizia è l’Enpa ( Ente Nazionale Protezione Animali) che ha deciso di costituirsi parte civile nel processo che condannerà il proprietario dell’animale, già individuato e arrestato. “Un atto vile, crudele, inaccettabile. Ogni giorno arrivano storie di animali maltrattati, torturati e uccisi: coloro che si macchiano di questi reati devono pagare, non è più tollerabile accettare questa violenza e crudeltà“, ...

