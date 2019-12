Oroscopo Paolo Fox 2020 dei segni di terra | Toro | Vergine | Capricorno

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 24 dicembre 2019)Fox, zodiacodi: le previsioni astrologiche delSfogliando le pagine del numero speciale di DiPiùTV denominato “Stellare”, dedicato agli astri di tutto l’anno che sta per iniziare, riveliamo in questo articolo alcune indicazioni sulle previsioni dell’diFox deidi), con informazioni per amore, incontri, lavoro, desideri e salute. L’diFox deldice che nelnon bisognerà sottovalutare i nuovi amori, mentre sul fronte incontri, l’anno sarà molto interessante e fertile, ma occorrerà fare attenzione a non lasciarsi andare a pericolose trasgressioni. Per quanto riguarda i desideri, da gennaio sarà possibile liberarsi di alcuni pregiudizi, mentre a maggio Urano, il Sole, Giove e Mercurio saranno favorevoli per la professione, ma ci sarà ...

