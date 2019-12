Oroscopo Branko oggi | martedì 24 dicembre 2019 | le previsioni segno per segno

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 24 dicembre 2019)– Cosa dicono le stelle nell’didi24? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suoè riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Di seguito lecompleteperdell’didi24: Ariete Cari Ariete, l’divi augura un dolce Natale, com’è dolce Venere che vi guarda dall’Acquario,delle grandi amicizie e che vi permette di aggiungere un posto a tavola quest’, fate spazio a persone vecchie e nuove, la Luna in Sagittario risplende per i tre segni di fuoco. Non pensate al lavoro, lasciate perdere le critiche, piuttosto pensate ai momenti di passione facilitati da Marte. Toro Cari Toro, arriva la vigilia di Natale ma voi siete ancora un po’ ...

