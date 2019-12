Oroscopo Branko di oggi 24 dicembre 2019 | le previsioni per tutti i segni

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 24 dicembre 2019) L’didel 24è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per la Vigilia di Natale. Giornata dolce per i nativi dell’Ariete, mentre per le persone del Cancro sarà una Vigilia di Natale piena d’amore. Nel dettaglio, ledei pianeti e delle stelle della giornata di martedì per i 12zodiacali.24da Ariete a Gemelli Ariete – Giornata dolce come il Natale. La Vigilia di Natale è illuminata da Luna in Sagittario, che vi consiglia di aggiungere un posto a tavola: arrivano persone simpatiche. In questo martedì è meglio stare lontani dal lavoro, reagite troppo alle critiche. Momenti passionali in amore. Toro – In questa Vigilia di Natale siete stressati a causa della pressione in Marte contro Urano. Per fortuna avete come amica la Luna e sarà ancora più amichevole nel giorno di Santo ...

