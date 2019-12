Onorevoli piatti: le ricette del Natale dei politici italiani (Di martedì 24 dicembre 2019) Roberto Fico: spaghetti al ragù di polpoBeatrice Lorenzin: torta di meleIgnazio La Russa: pasta alla normaNicola Fratoianni: faraona al tegameLucia Borgonzoni: risotto zucca e pancettaLaura Boldrini: bollito di carneMaurizio Gasparri: tortellini (e pesce, lasagne, arrosti)I nostri politici passano la loro vita tra i banchi della Camera dei Deputati o del Senato, qualcuno sugli scranni del governo e il tempo libero per pensare alle cose della vita comune è poco. Molti però riescono a ritagliarsi uno spazio per seguire le proprie passioni, e non di rado una di queste è la cucina: un hobby o una necessità per alcune, specie per le mamme. E chi tra i fornelli proprio non ci sa stare apprezza le prelibatezze o pensa alla propria salute. È il caso dei politici, uomini e donne, che abbiamo intervistato. Li trovate nella Gallery sopra

