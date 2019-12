Oltre 28mila nuovi posti di lavoro grazie al Reddito di cittadinanza Entra a regime la

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 dicembre 2019) La fase 2 deldi– quella in cui il beneficiario viene assistito in un percorso di accompagnamento al– sta uscendo dal periodo di rodaggio e sta progressivamentendo a. Le convocazioni sono cominciate a settembre e ad oggi sono 28.763 le persone che hanno avuto un contratto didopo aver ottenuto ildi. E’ il dato registrato lo scorso 10 dicembre e reso noto da Anpal Servizi. L’accelerazione si è avuta nell’ultimo mese: +63,6% rispetto alla precedente rilevazione del 21 ottobre. Nel dettaglio, il 67,2% ha un contratto a tempo determinato, il 18% a tempo indeterminato, il 3,8% in apprendistato; il 67,9% ha un’età inferiore ai 45 anni; il 58,6% sono uomini e il 41,4% sono donne. L'articolodialdila fase 2. Accelerazione ...

ItaliaNotizieV : Reddito cittadinanza, Anpal: in oltre 28mila hanno trovato lavoro - pachir1 : Reddito di cittadinanza, al 10 dicembre contratto per oltre 28mila persone - N36volpe1973 : Reddito di cittadinanza, al 10 dicembre contratto per oltre 28mila persone -