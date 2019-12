Olimpiadi Nazionali di Astronomia 2020 | pubblicati i risultati delle preselezioni

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il 4 dicembre si è disputata in tutt’Italia, la fase di preselezioneitaliane di. I mediahanno dato ampio risalto al numero dei partecipanti, 9728 mettendo in evidenza l’eccezionale partecipazione degli istituti e dei giovani calabresi, 3887, segno tangibile dell’impegno profuso in questi anni dalla Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana. Il Planetario è stato designato come decimo polo nazionale per l’organizzazione. Le attività connesse con questa competizione sono, inserite all’interno del “Festival Calabrese dell’” giunto alla sua terza edizione e presentato alla Regione per la selezione di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la valorizzazione e la qualificazione ed il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria. Dei 3887 giovani ...

sparviero77 : @Angelredblack1 @cmdotcom Io infatti non sono favorevole a questa super Lega Per me va bene così. Però bisogna dev… - sparviero77 : @cmdotcom @Angelredblack1 No.dobbiamo fare come sport professionistico USA visto che abbiamo preso quella strada.no… -