(Di martedì 24 dicembre 2019) Cambio di programma in casa Italia in vista dei Giochi Olimpicidi Losanna, con il CONI che ha ufficializzato quest’oggi la decisione di nominarecomedel Bel Paese in occasione della cerimonia d’apertura della manifestazione, che si terrà giovedì 9 gennaio. Inizialmente la scelta era ricaduta su Elisa Confortola, specialista dello short track, tuttavia la 17enne di Bormio gareggerà esclusivamente nella seconda settimana della kermesse dunque si è preferito (considerando anche il regolamento di accrediti) optare per un’atleta presente in loco fin dai primi giorni. Confortola potrà comunque sventolare la bandiera tricolore nel corso della cerimonia di chiusura degli YOG, in programma mercoledì 22 gennaio., nata a Milano il 3 luglio 2003, è considerata una delle atlete italiane più ...

Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Olimpiadi Invernali Giovanili 2020: Alessia Tornaghi nuova portabandiera italiana alla cerimonia d’apertura - Laemmedimarco : Sono due i punti sportivi compresi nella Legge di Bilancio approvata alla Camera stanotte. 1?? Viene stanziato ci… - bobtrobb : @s_parisi 1 miliardo per le olimpiadi invernali, nord dimenticato ? -