Odissea A14 | 9 ore da Civitanova a Pescara Per protesta paga il pedaggio con 370

(Di martedì 24 dicembre 2019) Giovannino Di Rosa, 63 anni, sabato ha impiegato 9 ore per raggiungeredaMarche, un tratto di meno di 150 coperto nello stesso tempo di un volo Roma New York. Per questo, quando ha dovutore il, l'ha fatto con 370 monetine da un centesimo di euro, "più 30 centesimi di mancia per i Benetton".

