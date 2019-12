Nuova Zelanda | eruzione Vulcano White Island | sospese le ricerche dei dispersi

Nuova Zelanda - eruzione del vulcano di White Island : muore ferito - le vittime salgono a 19 : E’ salito a 19 vittime il bilancio dell’eruzione del vulcano di White Island (Nuova Zelanda) avvenuta il 9 dicembre: lo ha reso noto la polizia, a seguito del decesso di una delle persone che si trovavano ricoverate in ospedale. In totale 47 persone si trovavano sull’isola al momento dell’eruzione: 25 sono ancora in ospedale, la maggior parte in condizioni critiche. Il bilancio di 19 morti include due dispersi, i ...

Il numero delle persone morte nell’eruzione del vulcano in Nuova Zelanda è salito a 17 : Lunedì la polizia della Nuova Zelanda ha detto che una delle persone ferite nell’eruzione sull’isola vulcanica di White Island, avvenuta due settimane fa, è morta in ospedale a Auckland a causa delle ferite riportate. Il numero dei morti è quindi salito

Vela - Finn Gold Cup 2019 : Nuova Zelanda in trionfo con Josh Junior - sul podio anche Olanda e Ungheria : Nuovo trionfo della Vela neozelandese che, dopo la medaglia d’oro iridata conquistata da Peter Burling e Blair Tuke nei 49er, si impone anche nella Finn Gold Cup 2019 (o Mondiali Finn) andata in scena in questi giorni a Melbourne (Australia) grazie a Josh Junior. Nell’ultimo appuntamento stagionale della Vela olimpica internazionale, riservato ai migliori interpreti globali della classe Finn, il classe 1989 di Wellington si è messo ...

La Nuova Zelanda ha riacquistato 56mila armi del tipo messo al bando dopo la strage di Christchurch : In Nuova Zelanda la popolazione ha consegnato circa 56mila armi negli ultimi sei mesi, in seguito a un’iniziativa decisa dal governo del paese per ridurne la diffusione dopo la strage di Christchurch del 15 marzo scorso, nella quale furono uccise

In Nuova Zelanda sono state riacquistate 56mila armi del tipo messo al bando dopo la strage di Christchurch : In Nuova Zelanda la popolazione ha consegnato circa 56mila armi negli ultimi sei mesi, in seguito a un’iniziativa decisa dal governo del paese per ridurne la diffusione dopo la strage di Christchurch del 15 marzo scorso, nella quale furono uccise

Nuova Zelanda - cane malato curato con la medicina tradizionale perde la vita : Dalla Nuova Zelanda ci arriva una storia che ha dell’incredibile e che ha per protagonista il povero Bobby, un Rottweiler che si è ammalato di cancro. I suoi proprietari hanno deciso di curarlo con la medicina tradizionale. Il piccolo è morto a 9 anni. I suoi umani sono stati condannati duramente per non averlo curato a dovere. Bobby stava molto male. Gli era stato diagnosticato un cancro, che però non è mai stato curato a dovere. Il ...

Sono state identificate tutte le persone morte nell’eruzione del vulcano in Nuova Zelanda : La polizia della Nuova Zelanda ha detto di aver identificato tutte le persone morte nell’eruzione sull’isola vulcanica di White Island, avvenuta la scorsa settimana. Al momento dell’eruzione sull’isola c’erano 47 persone, 16 delle quali Sono morte, mentre due 2 risultano ancora

Eruzione in Nuova Zelanda : tutte identificate le 18 vittime del vulcano White Island : Sono state tutte identificate le 18 persone decedute a causa dell’Eruzione del vulcano di White Island, in Nuova Zelanda: lo ha annunciato la polizia, spiegando che ancora non sono stati ritrovati 2 corpi, quello di un australiano e di un neozelandese. Le vittime sono 13 australiani, 3 americani e 2 guide turistiche neozelandesi. Diciassette dei feriti nell’Eruzione, che ha sorpreso un gruppo di 47 turisti durante ...

Nuova Zelanda - un minuto di silenzio per le vittime del vulcano : Wellington, 16 dic. (askanews) – La premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern e i suoi ministri hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare i turisti morti in seguito all’eruzione di un vulcano sull’isola di White Island. I nomi di altre quattro persone uccise nell’eruzione del vulcano più attivo del paese sono stati resi noti oggi, a una settimana esatta dall’accaduto. Sono complessivamente 18 le vittime ...

Rugby a 7 - World Series Cape Town 2019 : la Nuova Zelanda batte ed aggancia il Sudafrica : Oggi si è conclusa a Cape Town, in Sudafrica, la seconda tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7: a vincere è la Nuova Zelanda, che supera per 7-5 nell’atto finale il Sudafrica. Nella finale per il terzo posto la Francia la spunta per 29-24 sulle Fiji. Risultati Finalissima Sudafrica-Nuova Zelanda 5-7 Finale 3° posto Francia-Fiji 29-24 Semifinali Sudafrica-Francia 21-14 Fiji-Nuova Zelanda 7-24 Quarti ...

Rugby a 7 femminile - World Series Cape Town 2019 : la Nuova Zelanda vince e stacca gli USA : Si è conclusa, nel tardo pomeriggio italiano, la terza tappa delle otto in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile. A Cape Town, in Sudafrica, trionfo della Nuova Zelanda, che supera in finale per 17-7 l’Australia. Completa il podio di giornata il Canada, che supera per 22-17 la Francia nella sfida per il terzo posto. Finale Australia-Nuova Zelanda 7-17 Finale 3° posto Francia-Canada 17-22 Semifinali Francia-Australia ...

Eruzione in Nuova Zelanda : il tragico bilancio si aggrava sempre più - si cercano altre vittime in fondo al mare : Il numero delle vittime accertate per l’Eruzione del vulcano di White Island, la piccola isola della Nuova Zelanda, è salito a 18: è deceduto un australiano, ferito gravemente, ricoverato nell’ospedale di Sydney. Il bilancio, aggiornato dalla polizia, comprende anche 2 persone i cui resti non sono stati recuperati. Le ricerche stanno proseguendo e si sono estese anche ai fondali marini. Un portavoce della polizia in merito ha ...

Eruzione Nuova Zelanda - aumenta il bilancio delle vittime : almeno 17 morti - sub cercano corpi dei dispersi : Sub al lavoro in Nuova Zelanda per cercare i corpi di due persone ancora disperse a seguito dell’Eruzione del vulcano White Island di lunedì, il cui ultimo bilancio è di almeno 17 morti. Le ricerche si concentrano in una zona in cui, all’indomani dell’Eruzione, è stato visto galleggiare in mare un corpo. Il vulcano si trova su un’isola. I sub operano “in condizioni uniche e difficili” in acque “con ...

È stata identificata la prima persona morta nell’eruzione del vulcano in Nuova Zelanda : La polizia neozelandese ha identificato la prima persona morta nell’eruzione sull’isola vulcanica di White Island in Nuova Zelanda, avvenuta all’inizio della settimana. Si tratta di Krystal Eve Browitt, una studentessa australiana di ventuno anni in visita sull’isola insieme alla famiglia durante l’eruzione.