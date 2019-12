Nuoto | il 2019 dei record per l’Italia | cambio di mentalità | ma le Olimpiadi di Tokyo

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) Siamo nella vigilia di Natale e i regali presto arriveranno per chi crede ancora nella magia di un uomo vestito di rosso e con barba bianca. Molto più semplicemente il candore familiare e la vicinanza ai propri cari saranno il vero elemento speciale. Ciò detto, ilitaliano dei cadeau se li è già concessi e per meriti propri. Nelle rassegne internazionali nelle quali gli azzurri sono stati protagonisti i numeri hanno rappresentato un elemento importante: nei Mondiali a Gwangju i tre ori, i due argenti ed i tre bronzi (8 medaglie) sono da abbinare ai 23 finalisti ed ai 19 primati italiani siglati. Giusto citare queste statistiche e non fermarsi solo all’ovvia conta dei metalli, anche se è quella che ci dà più emozioni. Edizione storica e grande profondità. E poi è la volta degli Europei in vasca corta a Glasgow: secondo posto nel medagliere (6 ori, 7 argenti e 7 bronzi) e ...

