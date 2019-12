Notizie del giorno – Terremoto in casa Milan | Cassano cacciato da Tiki Taka | furioso

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019)del– Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.in– Situazione delsempre più delicata, di questo passo quasi insostenibile. Una stagione partita male, proseguita peggio e che rischia di concludersi in maniera davvero drammatica. Una società debole e il cui lavoro si protrae poi in campo con i risultati della squadra. La scelta di Giampaolo, un mercato non all’altezza e non conforme al suo modo di giocare, il cambio in panchina con l’arrivo di Pioli e la pesantissima batosta subita ieri a Bergamo. Di questa situazione, però, emergono retroscena abbastanza forti. A parlarne è il Corriere della Sera. Secondo quanto riporta il noto quotidiano, infatti, la posizione di Paolo Maldini scricchiola e non poco. Da eroe e ...

