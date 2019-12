Neonato scosso dalla mamma | “Valutata morte cerebrale”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il dramma dela Padova: da parte dei medici ‘valutata lacerebrale’, la situazione è gravissima. Una tragedia si consuma alla Vigilia di Natale e la vittima ha pochi mesi: si tratta di unche ha da poco compiuto i 5 mesi. La vicenda drammatica si è consumata a … L'articolo: “Valutatacerebrale” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Leggi la notizia su viagginews

infoitinterno : Neonato di 5 mesi in coma, indagata la mamma: lo ha scosso con violenza - infoitinterno : Neonato in coma, madre indagata: potrebbe averlo scosso troppo forte - zazoomblog : Neonato in coma madre indagata: potrebbe averlo scosso troppo forte - #Neonato #madre #indagata: #potrebbe -