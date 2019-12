NBA 2019-2020 | i risultati della notte 24 dicembre | vincono gli Spurs di Belinelli

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) Undici partite nellaNBA. Sarà una dolce vigilia di Natale per Marcoed i suoi San Antonio, che dominano in casa dei Memphis Grizzlies, imponendosi con un perentorio +30 (145-115). Partita praticamente mai in discussione con la squadra di Popovich che ha chiuso il primo quarto segnando addirittura 46 punti. Mattatore dell’incontro LaMarcus Aldridge, che mette a referto 40 punti, oltre alla doppia doppia di DeMar DeRozan (26 punti e 10 assist). Per, invece, ci sono 10 punti in 21 minuti di impiego dalla panchina. Continua l’ottimo momento dei Miami Heat, alla terza vittoria consecutiva, che superano gli Utah Jazz per 107-104 grazie ad un ultimo quarto da 31-23. Decisivo l’allungo nel finale di partita, propiziato dai canestri di Tyler Herro, che chiude con 17 punti dalla panchina, mentre il miglior marcatore di Miami è Jimmy Butler con 20 ...

