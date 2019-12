Natale | per il cenone spesa da 2 | 7 miliardi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Gli italiani spenderanno 4,7per i cenoni di(2,7) e Capodanno (2), vale a dire 100 milioni in più dell’anno scorso: è quanto emerge da un’indagine condotta dal Centro studi di Confcooperative. I cenoni esalteranno le eccellenze dell’agroalimentare Made in Italy con 9 italiani su 10 che trascorreranno ilin casa, dato in linea con gli scorsi anni, mentre a Capodanno, complici le partenze e i cenoni fuori casa, saranno 5 su 10 gli italiani che aspetteranno a casa il rintocco della mezzanotte per brindare al 2020. Dato questo in flessione rispetto allo scorso anno, così come lo era già il 2018 anno rispetto al 2017. Le bollicine italiane si confermano le immancabili superstar dei cenoni con oltre 70 milioni di tappi pronti a saltare da bottiglie di spumante e prosecco Made in Italy: un +10% rispetto allo scorso anno. Gli italiani ...

