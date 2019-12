Natale | inizia la maratona a tavola | il segreto è limitarsi ai “magnifici 5”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Con la Vigilia diuna vera e propria, che rischia di farci “guadagnare” “fino a 4 kg in più, di cui 2 di liquidi. E’ vero: in questo periodo dell’anno è più probabile ingrassare, perché mangiamo spesso, in quantità maggiori, e soprattutto cibi più ricchi,” spiega all’AdnKronos Salute Sara Farnetti, specialista in medicina interna e metabolismo. L’esperta ha elaborato una serie di suggerimenti per non rinunciare alle golosità delle feste, salvando (il più possibile) la linea: “Intanto bisogna pensare che si mangia con gli occhi, e tener conto del fatto che le tentazioni sono tantissime. Dunque giochiamo con i piatti e teniamo d’occhio le quantità. Concediamoci solo un piatto per ogni portata“, spiega l’esperta. “Nel caso dei dolci, poi, scegliamo un piatto più piccolo. E in ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

milevenshawn : RT @aR21ooo: RAGA MA CI RENDIAMO CONTO CHE DOPODOMANI È NATALE?! COME SIAMO PASSATI COSÌ VELOCEMENTE DA “JAMBO” E “PLAYA” AD “ALL I WANT F… - itscantas : RT @aR21ooo: RAGA MA CI RENDIAMO CONTO CHE DOPODOMANI È NATALE?! COME SIAMO PASSATI COSÌ VELOCEMENTE DA “JAMBO” E “PLAYA” AD “ALL I WANT F… - ohneseele : RT @aR21ooo: RAGA MA CI RENDIAMO CONTO CHE DOPODOMANI È NATALE?! COME SIAMO PASSATI COSÌ VELOCEMENTE DA “JAMBO” E “PLAYA” AD “ALL I WANT F… -