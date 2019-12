Natale in Italia o Natale in Cina?

(Di martedì 24 dicembre 2019)inin? Purtroppo non sono Giulia Pompili, quindi non sono in grado di spiegare accuratamente motivi e circostanze della decisione del governo cinese di emendare e migliorare, con una versione ufficiale di stato, passi del vangelo e principii del cristianesimo. Da filosofo

Leggi la notizia su ilfoglio

petergomezblog : Per Un Natale informato regalate e regalatevi il mio nuovo libro: La repubblica degli impuniti. Con nomi, fatti, ci… - MSF_ITALIA : Gli auguri di #BuoneFeste quest'anno arrivano dalla Repubblica Democratica del Congo. Alessia, Davide e il resto de… - IlContiAndrea : La sua e la mia ultima intervista del 2019. Con @AmorosoOF per @FQMagazineit abbiamo tirato le somme di un anno int… -