Natale in compagnia dei virus “cugini” dell’influenza | feste a letto per 300mila italiani

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) “Complici gli sbalzi termici di questi giorni, e le temperature tornate ad essere insolitamente miti, i‘cugini’ dell’influenza sono ancor più diffusi rispetto all’influenza vera e propria. Se, infatti, i dati indicano più di 200 mila casi di sindromi influenzali nell’ultima settimana, possiamo stimare che almeno 300 mila persone faranno i conti nella settimana dicon i‘cugini’, soprattutto di tipo gastroenterico, ma anche respiratorio“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco, precisando però che in questi casi è possibile solo fare delle stime, in mancanza di un sistema di monitoraggio ad hoc. I patogeni simil-influenzali amano gli sbalzi termici, e il clima insolitamente mite di questi giorni li favorisce, ricorda il virologo: a diffondere ...

matteosalvinimi : Che bello il Natale in compagnia ?? - antoniospadaro : Fino al 6 gennaio 2020, se ti abboni per la prima volta a 'La Civiltà Cattolica' ti offriamo *GRATIS* un altro abbo… - MNdatv : RT @matteosalvinimi: Che bello il Natale in compagnia ?? -