Natale | il decalogo sugli addobbi a rischio incendio

(Di martedì 24 dicembre 2019) E’ bene adottare alcuni accorgimenti per evitare incidenti domestici in questi giorni festivi: l’Unione nazionale consumatori (Unc) suggerisce alcune regole: “Fissate bene le decorazioni, facendo particolare attenzione, soprattutto se ci sono dei bambini in casa, agliin vetro (meglio metterli nei punti più alti) e a quelli che hanno parti piccole che possono esser ingerite; scegliete con cura anche la base dell’albero, che deve essere proporzionata alle dimensioni e se è il caso andrebbe rinforzata per evitare che l’albero si rovesci. Particolare attenzione va fatta alle luci, ecco quindi 10 semplici consigli per l’acquisto delle luminarie: Acquistate le luminarie solo in negozi di fiducia e da rivenditori qualificati, mai da venditori abusivi non autorizzati, possibilmente da ditte specializzate e note nella vendita di prodotti elettrici. Non ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

SaniPiuMeglio : Il Decalogo dei 5 consigli su come passare le feste di Natale a tavola senza rompimenti di palle vari - Neowave_79 : RT @Tizzi81B: Il mio Decalogo per un Natale quasi perfetto... Per augurarvi Buone feste - lavocedelne : Natale e Feste ‘green’: dal Wwf il decalogo dalla tavola ai regali -