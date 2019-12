Natale | 10mila militari dell’Esercito al lavoro in Italia e all’estero

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Oltredell’Esercito che, nelle strade e nelle piazze delle nostre città e all’estero, lavoreranno incessantemente e con costante impegno durante le festività natalizie, trascorrendole lontano dai propri affetti, nei diversi scenari di operazione, a tutela della sicurezza internazionale e delle principali aree metropolitane del Paese. Sul territorio nazionale, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” condotta congiuntamente alle forze dell’ordine, circa 7mila soldati presidiano le strade e le piazze con attività di pattugliamento dinamico e vigilanza, operando in 54 province e garantendo la sicurezza in ben 448 siti sensibili. Oltre 3mila i soldatini impegnati nelle missioni all’estero che trascorreranno in servizio il giorno die la notte di San Silvestro.L'articolo...

