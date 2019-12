Nascite | compleanni | foto di famiglia e aneddoti | il 2019 dei royal baby

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 24 dicembre 2019) IldeiIldeiIldeiIldeiIldeiIldeiIldeiIldeiIldeiIldeiIldeiIldeiIldeiIldeiIldeiIldeiIldeiIldeiIldeiIldeiIldeiIldeiI loro «impegni» non possono certo essere paragonati a quelli di mamma e papà, ma ilè stato un anno intenso anche per id’Europa, sempre più protagonisti del gossip, che a perderli di vista non pensa affatto. Il più atteso, nell’anno che sta per concludersi, è stato sicuramente Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primogenito di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. Dalle ...

ComfortablyFool : Qualsiasi occasione:compleanni, fidanzamento, matrimonio, nascite soprattutto Cercavo altri modi per testimoniare… -