Napoli-Inter | streaming e tv | dove vedere la 18a giornata di Serie A

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 24 dicembre 2019)e tv, 18aIl primo big match dellanon si fa attendere.arriva subito, alla diciassettesimadi campionato, il 6 gennaio alle 20.45.ine in tv: eccovederla La partita sarà visibile su Sky. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti, ritenuti però illegali come Rojadirecta. Ma non solo, ci sono anche molte alternative: da TvTap per Android He’s goal, StopStream, Cricsports, Live3s e Sports Livesolo per citarne alcuni. Ti stai chiedendole partite di calcio in Diretta? Di seguito abbiamo recensito i migliori siti per guardare le partite di calcio gratis in Diretta. La lista dei migliori siti dilive e in qualità HD che trasmettono laA, laB e la ...

FcInterNewsit : Napoli-Inter senza squalificati, Bastoni entra in diffida. Tre turni a Bentancur dopo la Supercoppa - OfficialASRoma : Congratulazioni all'@ASRomaIndia, per il secondo scudetto di fila! ???? Il cammino vincente di quest'anno: 4-0 al Nap… - OptaPaolo : 1 - Con 17 Anni e 172 Giorni, Sebastiano #Esposito è il più giovane titolare dell'Inter in un match di Serie A nel… -