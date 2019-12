Napoli | il San Paolo torna a riempirsi | si prevede il pienone per la sfida all’Inter

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Sono in vendita i biglietti per la gara di Campionato–Inter che si disputerà il 6 Gennaio 2020 ore 20.45 presso lo Stadio Sandi Fuorigrotta. Da lunedì 30 dicembre, invece, saranno in vendita i biglietti del Settore Ospiti. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi per i tifosi nerazzurri. La vendita è vietata ai residenti nella Regione Lombardia, anche se possessori di tessera di fidelizzazione. Arrivano i primi dati delle vendite nonostante la gara sia ancora lontana sono già in esaurimento Curva B e Tribune. Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 110,00 Tribuna Nisida € 90,00 Tribuna Family Adulto € 20,00/ € 5,00 (under 12) Distinti € 70,00 Curve € 40,00 Questi i prezzi per gli ospiti: Prezzo Tagliando € 39,50 + 0,50 diritti di prevendita Modalità di vendita: Circuito ...

