Napoli | il bilancio si chiude in positivo di 29 milioni | i dettagli

(Di martedì 24 dicembre 2019), ilsiindi 29: iIldella SSCrelativo al 2018-2019con un utile di circa 29di euro (perla precisione 29,16). A testimoniarlo è il verbale dell’assemblea dei soci del club (del 25 ottobre scorso) presieduto da Aurelio De Laurentiis, consultato da Calcio e Finanza. Nel verbale non viene invece specificato qual è stato il fatturato del club nell’esercizio 2018-2019. Per saperlo, e per avere un quadro completo sui conti del, bisognerà dunque attendere il deposito del documento dida parte degli amministratori della società. L’utile diviene soprattutto dalle cessioni. Grazie alla cessione di Jorginho al Chelsea, ilavrebbe iscritto nei conti del 2018 una plusvalenza di circa 56,7di euro. Inoltre, anche se non ci sono evidenze certe, la cessione di Jorginho ...

